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الإثنين، 08-11-2021 10:36 ص

الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح سينوفاك

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الوكيل الإخباري-أفادت منظمة الصحة العالمية في سوريا بوصول أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا.

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وكتبت المنظمة على صفتحها في "تويتر": "استلمت سوريا أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس".

 

وأضافت أن هذه الدفعة تعتبر الأكبر التي تصل إلى سوريا عبر منصة "كوفاكس" عقب وصول الدفعة الأولى في شهر أبريل الماضي.


روسيا اليوم

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