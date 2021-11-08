الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح سينوفاك

الوكيل الإخباري-أفادت منظمة الصحة العالمية في سوريا بوصول أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا.
وكتبت المنظمة على صفتحها في "تويتر": "استلمت سوريا أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس".
#Syria has received over 1,3 million doses of #Sinovac vaccines through #COVAX. This batch is the largest to arrive to Syria via COVAX after a first consignment in April this year. pic.twitter.com/mPJ6U2gD2J— WHO Syria (@WHOSyria) November 7, 2021
وأضافت أن هذه الدفعة تعتبر الأكبر التي تصل إلى سوريا عبر منصة "كوفاكس" عقب وصول الدفعة الأولى في شهر أبريل الماضي.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة