الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

الصحة: المتحور الهندي أقل من البريطاني بسرعة انتشاره

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

إصابتان بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي في الزرقاء

أسعار الذهب الثلاثاء 4/5/2021

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 04-05-2021 08:38 ص

الصحة العالمية تفصل في قرار الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين هذا الأسبوع

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682


الوكيل الإخباري - من المقرر أن تقرر منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على لقاحين صينيين لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد كورونا، حسبما قالت مسؤولة كبيرة في منظمة.

اضافة اعلان

وفي حال الموافقة، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى توزيع أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.


وقالت ماريانغيلا سيماو، مساعدة المدير العام للمنظمة لشؤون توفير الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، إنه ما يزال يتعين اتخاذ بعض "الترتيبات النهائية" قبل أن تأتي الكلمة الحاسمة من المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك".

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

ليس مرضاً تنفسياً.. حقيقة تجهلونها عن كورونا

نيويورك-730x438

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

b2d4ea5b-6346-45d2-a4ac-00b946bb21c8

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

5-39 (1)

كندا توصي بإعطاء لقاح جونسون أند جونسون لمن هم فوق 30 عاما

مصر

مصر.. 62 وفاة جديدة بكورونا

مغرب

المغرب .. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية تشدد: هذا أهم عامل للوقاية من عدوى كورونا

منظمة-الصحة-العالمية

منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي العالمي بالمقلق

Coronavirus-strade-disinfettate-a-Pisa-1140x641

إيطاليا: الصحة العالمية متهمة بالكذب بشأن تقرير كورونا

covid-19-vaccine

منظمة الصحة العالمية تأمل في إدراج اللقاحات الروسية ضمن نظامها

71732021_c56d2558-a616-4bed-80f4-3b73b265d963_16x9_600x338

الصحة العالمية: نراجع البيانات حول لقاح 'أسترازينيكا' ونرى فوائده أكبر من مخاطره

2020_12_23_23_7_39_3

توضيح من الصحة العالمية حول الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا