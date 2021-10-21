الصحة العالمية تقدّر وفاة 115 ألف عامل صحي بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ورقة عمل جديدة لمنظمة الصحة العالمية قدّرت أن 115 ألف عامل صحي ربما ماتوا بسبب مرض كوفيد-19 بين شهر كانون الثاني من عام 2020 وشهر أيار من العام الجاري.



وبيّن غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الخميس، أن هذه الأرقام تؤكّد ضرورة إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين للتطعيم ضد كوفيد-19.

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