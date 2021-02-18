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الخميس، 18-02-2021 07:42 م

الصحة العالمية تكثّف جهودها للتصدي لفيروس إيبولا

منظمة-الصحة-العالمية


الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تكثّف جهودها للتصدي الفوري والحدّ من تفشي فيروس إيبولا في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أفريقيا، من خلال نشرها لفرق من الخبراء لدعم السلطات الوطنية في تكثيف الاستجابة وتجنّب انتشار العدوى، في وقت تكافح فيه القارة الإفريقية جائحة كوفيد-19.
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وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، أن السلطات الصحية في غينيا، أعلنت عن تفشي فيروس إيبولا في 14 من شهر شباط الجاري، بعد اكتشاف 3 حالات ثبتت إصابتها بالفيروس في غويكي، وهو مجتمع ريفي في محافظة نزيريكور، وهو أول فاشية لمرض الإيبولا في غينيا منذ عام 2016، عندما تمت السيطرة، وقتذاك، بنجاح على تفشٍ كبير.

وفي الوقت نفسه، هناك 4 حالات مؤكدة للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 2 حالة وفاة مرتبطة وبائيًا بالفيروس، بحسب البيان.

 




 

 


 

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