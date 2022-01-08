الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون

الوكيل الإخباري - مع ارتفاع أرقام المصابين بالمتحور الجديد من كورونا حول العالم بشكل استثنائي يوميا وفي كافة البلدان، جددت منظمة الصحة العالمية اليوم تأكيدها على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات ومن ضمنها التهوئة وعدم الجلوس مطولا في الأماكن المغلقة لأن هذا التصرف يساهم في انتقال العدوى.

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كما كشفت المنظمة وجود مجموعة من العوامل والأسباب الكامنة وراء انتشار أوميكرون، بينها الطفرات التي تحملها المتحورة وزيادة الاختلاط الاجتماعي.



الالتصاق بالخلايا البشرية



وقالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إن أوميكرون تتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي تحملها المتحورة والتي تخولها الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.



كما أشارت وفق ما جاء في بيان وزعته منظمة الصحة ، إلى أن " ما يسمى الهروب المناعي أي امكانية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم".



وأضافت أن هناك "سببا آخر هو أننا نشهد تكاثر لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهي تختلف في هذا عن دلتا و متحورات أخرى من كورونا"



الأماكن المغلقة

لكنها شددت على أنه إضافة إلى كل هذه العوامل، فإن انتشار الفيروس يرتبط أيضا بزيادة اختلاط الأشخاص وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وعدم الالتزام بإجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي.



وتابعت قائلة "يجب على عموم الناس أن يهتموا فقط بالإقلال من تعرضهم للفيروس وأن يشعروا بأن لديهم بعض القدرة للسيطرة على العدوى".

يذكر أن المنظمة العالمة كانت أعلنت أن نحو 9,5 ملايين إصابة جديدة بـ كوفي سجلت 19 الأسبوع الماضي، وهي حصيلة قياسية بزيادة نسبتها 71 بالمئة عن الأسبوع السابق.

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