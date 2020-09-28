الصحة العالمية تكشف عن اختبار رخيص و سريع لتشخيص كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم عن اختبار " تشخيص " جديد و سريع لكشف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمكن الحصول على نتيجته خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط ولايتجاوز سعر الوحدة منه 5 دولارات فقط .

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و أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي انه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار الجديد والسريع للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدى الشهور الستة المقبلة ،وتوقع ان ينخفض سعر هذا الاختبار اكثر خلال الفترة القادمة ،منوها ان خبراء المنظمة أكدوا ان الاختبار نتائجه موثوقة ويساعد بشكل كبير فى حال البلدان التى تشهد انتشارا كثيفا للفيروس.



المصدر - الوطن



