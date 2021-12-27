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الإثنين، 27-12-2021 07:19 ص

الصحة العالمية تكشف عن المهمة التي يجب تحقيقها لإنهاء كورونا

مدير الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم، مشددا على ضرورة وضع حد لـ"قومية اللقاحات".

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وقال تيدروس، في مقال كتبها لصحيفة "إيزفيستيا" نشر مساء الأحد: "علينا إنهاء الجائحة. هذا الأمر يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط 2022 الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من سكان العالم".


وأضاف: "من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من  التعرض لأي اتهامات".


وأشار إلى أنه تم حتى الآن "حقن أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاحات، وبفضل ذلك تم التمكن من إنقاذ ملايين الأرواح"، مردفا أنه "جرى كذلك وضع أساليب جديدة للمعالجة، ما يتيح خفض معدلات الوفيات بشكل ملموس".


وتابع تيدروس أن "ذلك لا يزيل في الوقت نفسه تلك القومية الخاصة التي تم بسببها تشكل احتياطات مفرطة من اللقاحات لدى بعض الدول ما أدى إلى تقويض مبدأ العدالة (المتمثل في المساواة في الوصول إلى الأمصال) وظهور ظروف مثالية لنشأة سلالة أوميكرون".  

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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