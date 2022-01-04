الصحة العالمية تكشف عن معلومات جديدة بشأن أوميكرون

الوكيل الإخباري-كشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن معلومات جديدة، بشأن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، الذي انتشر في عشرات الدول مؤخرا.



وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود، إن مزيدا من الأدلة تظهر أن "أوميكرون" يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكنه يسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

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وفي ديسمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فتح الحدود أمام ثماني دول من منطقة إفريقيا الجنوبية، حيث جرى رصد المتحور "أوميكرون" لأول مرة.



وعزت السلطات الأميركية، هذا القرار إلى عدم جدوى الاستمرار في إغلاق الحدود، لأن المتحور منتشر في الولايات المتحدة، وعدم قدوم مسافرين من تلك الدول الإفريقية لن يكون له تأثيرٌ كبير.



ولا يقتصر هذا الارتفاع على الولايات المتحدة، ففي بريطانيا أيضا، ارتفع معدل الإصابات اليومي بكورونا بـ50 في المئة، خلال أسبوع، متجاوزا 150 ألفا.



أما في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، التي تضم مدينة سيدني الكبرى، فتفاقم فيها وضع الوباء حتى صارت الممرضات اللائي ما يزلن مصابات بكورونا، يعملن في المستشفيات، بسبب الضغط الكبير على قطاع الرعاية الصحية ونقص الموظفين، من جراء تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19".

سكاي نيوز