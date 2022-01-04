الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

جامعة الحسين بن طلال تكشف عن نتائج التحقيق بوفاة الطالبة سلسبيل

تقديم مساعدات نقدية لـ 2318 أسرة الشهر الماضي

ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع

تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة

وكلاء السياحة: 500 معتمر أردني أسبوعيا

رئيس الوزراء يمدد العمل بأمر الدفاع 31 - تفاصيل

أكثر من 15 مليون دولار من USAID لخفض فاقد المياه في المملكة

الضريبة: كل فرد في الأسرة من غير الزوجين يعامل كمكلف مستقل

اسباب فنية تؤخر التزويد التجريبي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

الثلاثاء، 04-01-2022 01:23 م

الصحة العالمية تكشف عن معلومات جديدة بشأن أوميكرون

منظمة-الصحة


الوكيل الإخباري-كشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن معلومات جديدة، بشأن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، الذي انتشر في عشرات الدول مؤخرا.

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود، إن مزيدا من الأدلة تظهر أن "أوميكرون" يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكنه يسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

اضافة اعلان

 

وفي ديسمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فتح الحدود أمام ثماني دول من منطقة إفريقيا الجنوبية، حيث جرى رصد المتحور "أوميكرون" لأول مرة.


وعزت السلطات الأميركية، هذا القرار إلى عدم جدوى الاستمرار في إغلاق الحدود، لأن المتحور منتشر في الولايات المتحدة، وعدم قدوم مسافرين من تلك الدول الإفريقية لن يكون له تأثيرٌ كبير.


ولا يقتصر هذا الارتفاع على الولايات المتحدة، ففي بريطانيا أيضا، ارتفع معدل الإصابات اليومي بكورونا بـ50 في المئة، خلال أسبوع، متجاوزا 150 ألفا.


أما في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، التي تضم مدينة سيدني الكبرى، فتفاقم فيها وضع الوباء حتى صارت الممرضات اللائي ما يزلن مصابات بكورونا، يعملن في المستشفيات، بسبب الضغط الكبير على قطاع الرعاية الصحية ونقص الموظفين، من جراء تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية_تشخيص_مرض_كورونا

السعودية تسجل 2585 اصابة جديدة بكورونا

b898f0dc-a4ee-4aa4-a4c9-44a6d606f58d_16x9_1200x676

723 اصابة جديدة بكورونا في مصر

omi

أميركا تسجل مليون اصابة جديدة بأوميكرون

كورونا 9

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

main_image61d34a1d4fbbe

علماء يتوقعون سيناريوهات القضاء على كورونا

120222202426271595811

بريطانيا تسجل 42 وفاة و157758 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
Hyperacusis-Symptoms-Types-Causes-Treatment

أطباء: يمكن سماع أعراض أوميكرون قبل الشعور بها !

image

اكتشاف عارض غير معتاد لأوميكرون يصيب الدماغ !

أوميكرون-1

تسجيل أول اصابة بأوميكرون في بلاروسيا

نزلات البرد

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

2021_8_30_12_36_6_671

5 أعراض لمتحور أوميكرون تختلف عن المعتادة في كورونا !

اوميكرون 2

من أجل أوميكرون.. طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية