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الخميس، 07-01-2021 02:27 م

الأطفال ليسوا معرضين للخطر

الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة كورونا الجديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

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وقال كلوغ في تصريح صحفي عبر الانترنت: "مثل جميع الفيروسات، تغير فيروس COVID-19 المنتشر بمرور الوقت. أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق"، مضيفا أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي اكتشفت فيها هذه السلالة الجديدة للفيروس.


وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب.


وقال كلوغ إن الطفرة الجديدة تنتشر وتشمل جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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