الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية: لا يوجد أي مدرسة تعمل بنظام التدريس عن بُعد حاليا

أسعار الذهب الخميس 4/ 11/ 2021

وزير الصحة : اجتماع لبحث إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين

الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح جديد

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/4

الامن العام : مشاجرة في معان وحرق محل تجاري

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

التنمية تعد مسودة قانون العمل الاجتماعي الجديد

الخميس، 04-11-2021 08:00 ص

الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح جديد

لقاح جديد


الوكيل الإخباري - انضم لقاح جديد إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها.

اضافة اعلان


فقد منحت المنظمة أمس الأربعاء موافقة طارئة للقاح كوفاكسين، الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية.


وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78%، موصى به لجميع الفئات العمرية، بدءاً من سن 18 عاماً، ويعطى على جرعتين يفصل بينهما أربعة أسابيع.


مناسب لهذه البلدان
كما أنه "مناسب خصوصاً للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه"، بحسب بيان المنظمة.


الاعتراف الدولي
أما اللقاحات المضادة لكوفيد والتي سبق أن حصلت على موافقة منظمة الصحة هي فايزر/بيونتيك ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.


يشار إلى أن كوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.


وتسهل موافقة المنظمة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصاً للوكالات الأممية وآلية كوفاكس التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقراً.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202129222220173537703

قطر تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

1020213120535947403827

بريطانيا تسجل 217 وفاة 41299 إصابة بكورونا

كورونا 8

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

فيروس-كورونا-1

عالميا: 5 ملايين و32 ألف وفاة 248 مليونا و441 ألف إصابة

2021_5_22_13_14_2_272

علامات تشير إلى أن إصابتك بفيروس كورونا أصبحت خطيرة

تلقيح-تلميذ

مصر تعلن تطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح كورونا

أخبار متعلقة
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة جائحة كورونا في أفقر الدول

ايطاليا

إيطاليا تعلن ارتفاع الإصابات الأسبوعية بكورونا

منظمةةة

لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

فايزر 2

توصية أمريكية بتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما بلقاح فايزر

covid-flu-vaccine-shot-732x549-thumbnail-1

منظمة الصحة العالمية: التطعيم لوحده لن يوقف 'كوفيد 19'

كورونا

دراسة : كورونا يمثل خطورة على الدماغ أكثر من اللقاحات