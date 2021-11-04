الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح جديد

الوكيل الإخباري - انضم لقاح جديد إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها.

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فقد منحت المنظمة أمس الأربعاء موافقة طارئة للقاح كوفاكسين، الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية.



وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78%، موصى به لجميع الفئات العمرية، بدءاً من سن 18 عاماً، ويعطى على جرعتين يفصل بينهما أربعة أسابيع.



مناسب لهذه البلدان

كما أنه "مناسب خصوصاً للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه"، بحسب بيان المنظمة.



الاعتراف الدولي

أما اللقاحات المضادة لكوفيد والتي سبق أن حصلت على موافقة منظمة الصحة هي فايزر/بيونتيك ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.



يشار إلى أن كوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.



وتسهل موافقة المنظمة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصاً للوكالات الأممية وآلية كوفاكس التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقراً.

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