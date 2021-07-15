الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

اتصالات مع السعودية لاستثناء الاردن من شرط العمر التشغيلي لدخول المركبات

صوامع إربد تستلم 22 ألف طن من القمح والشعير

أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري خطيرة

محتجون يقطعون عددا من الطرق في بيروت

الرفاعي: لا مفر من برلمان حزبي برامجي

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان

الصحة العالمية: احتمالية ظهور متحورات جديدة لكورونا أكثر خطورة

ارتفاع اسعار الذهب بالاردن

الأمير علي نائباً للملك

والدة طارق وعلاء زياد مصطفى في ذمة الله

الخميس، 15-07-2021 07:20 م

الصحة العالمية تنتقد الصين لعدم تعاونها الكافي في تحقيقات ظهور كورونا

كورونااااا


الوكيل الإخباري - دعا رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، الصين، إلى التعاون بشكل أفضل في المرحلة التالية من التحقيقات في أصول الوباء، مطالبا بمزيد من الوصول إلى البيانات الأولية.

اضافة اعلان


وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في جنيف، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وضعت إطارا للمضي قدما في المرحلة الثانية من التحقيق الحيوي في المكان الذي جاء منه فيروس كورونا "سارس كوف 2"، حسبما نقلت "فرانس برس".


وأضاف: "نأمل أن يكون هناك تعاون أفضل لمعرفة حقيقة ما حدث. كان هناك مشاكل عدة خلال التحقيق الأولي، وإحدى المشكلات هي مشاركة البيانات الأولية وقلت ذلك في ختام المرحلة الأولى، أن هناك مشكلة ويجب معالجتها".


اعترف أيضا بأن هناك مشكلة أخرى وهي أنه "كان هناك دفع سابق لأوانه، لتقليل أحد الخيارات مثل نظرية المختبر". تواجه المنظمة ضغوطا مكثفة لإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقا في أصول الوباء.


تمكنت منظمة الصحة العالمية فقط من إرسال فريق من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان في يناير/ كانون الثاني، بعد أكثر من عام من ظهور فيروس كورونا لأول مرة هناك في أواخر عام 2019، للمساعدة في التحقيق في أصول الوباء.
لكن في تقريرهم الذي تأخر طويلا ونُشر في أواخر مارس/ آذار، لم يتوصل الفريق الدولي والصينيون إلى استنتاجات مؤكدة، وبدلا من ذلك قاموا بترتيب عدد من الفرضيات.


وقال التقرير إن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط كان السيناريو الأكثر احتمالا، في حين أن النظرية التي تنطوي على تسرب الفيروس من المختبر كانت "غير مرجحة للغاية".


واجه التحقيق والتقرير انتقادات لافتقارهما للشفافية وإمكانية الوصول للبيانات، ولعدم تقييم نظرية تسرب المختبر بشكل أعمق - تم تخصيص 440 كلمة فقط من التقرير لمناقشتها ورفضها.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجزائر

الجزائر: 1109 إصابات و13 وفاة جديدة بكورونا

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: احتمالية ظهور متحورات جديدة لكورونا أكثر خطورة

لقاح ١

الاتحاد الأوروبي يوضح حول تلقي لقاح موديرنا للأطفال

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعارض اعتماد شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر

72021716130108834243

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا في المملكة الخميس

كورونا متحور

كردستان العراق يعلن تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا

أخبار متعلقة
AFP_9CG4DT

الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا

2

جنوب إفريقيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

الصحة-العالمية-780x470

الصحة العالمية: العالم يمر بـمرحلة خطيرة بسبب متحورة دلتا

60df21fc4c59b7591c626258

سلالة دلتا توسع تفشيها في مختلف أنحاء العالم

60cf19474236045626299892

الصين: 1.24 مليار شخص تلقوا لقاحات مضادة لكورونا

w1280-p16x9-coronavirus disease (COVID-19) infections at the Chinese capital, in Nanjing, Jiangsu province, China June 15, 2020. Picture taken June 15, 2020. China REUTERS

الصين: 9 إصابات جديدة بكورونا