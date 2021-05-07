الجمعة 07-05-2021
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الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

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الجمعة، 07-05-2021 06:25 م

الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

منظمة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد كورونا، الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة.

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واللقاح هو أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها، وأصبح اللقاح الأول لكورونا الذي طورته دولة غير غربية للفوز بدعم منظمة الصحة العالمية.


كما أنها المرة الأولى التي تمنح فيها الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معد.


ومنحت الصحة العالمية سابقا موافقة طارئة على لقاحات كورونا طورتها شركة Pfizer-BioNTech وAstraZeneca وJohnson & Johnson، وفي الأسبوع الماضيالمصدر: لقاح شركة Moderna. 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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