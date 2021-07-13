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الثلاثاء، 13-07-2021 03:37 م

الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية

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الوكيل الإخباري- أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، إن تونس سجلت "أعلى حصيلة وفيات" بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

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وقال سوتيران إن"تونس لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات في القارة الأفريقية والعالم العربي، حيث يتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة".


وأشار إلى أن 11% فقط من سكان تونس تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، و5% حصلوا على جرعتين، وهذا "بعيد عما يتطلبه الأمر ليكون تأثير المناعة الجماعي".


وتظهر أحدث أرقام وزارة الصحة التونسية حول Covid-19 تسجيل أكثر من 500000 حالة إصابة مؤكدة و 16388 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة كل يوم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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