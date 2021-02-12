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الجمعة، 12-02-2021 06:38 م

بعثة إلى ووهان

الصحة العالمية : جميع الفرضيات ما زالت مطروحة بشأن مصدر كورونا

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شعار الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، إنّ "جميع الفرضيات ما زالت مطروحة" فيما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا.

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وفي أعقاب عودة بعثة تحقيق اجرته منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الاولى، قال تيدروس للصحافيين "أثيرت بعض الأسئلة بشأن إن كان تم التخلي عن بعض الفرضيات... أرغب بالتأكيد أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة". 

 

المصدر : وكالات 

 

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