الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 07:19 ص

الصحة العالمية: حظر السفر لن يوقف انتشار متحور أوميكرون

منظمة الصحة 2


الوكيل الإخباري - بعدما أثار "أوميكرون" حالة فزع في العالم أجمع، أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، داعية الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين ومن صحتهم ضعيفة بإرجاء السفر.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر، إنه حتى 28 نوفمبر "وضعت 56 دولة إجراءات تتعلق بالسفر تهدف لتأخير دخول المتحور الجديد إليها"، وفق فرانس برس.


عبء ثقيل
غير أن المنظمة رأت أن "حظر السفر العام لن يمنع تفشي المتحور على مستوى العالم، ويضع عبئاً ثقيلاً على سير الحياة وسبل العيش".


كما أضافت أن مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثر سلباً على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".


60 عاماً وأكثر
وفي توصياتها الموجهة إلى السكان بشكل عام دعت "الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، ولا سيما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري) بتأجيل السفر".


يذكر أن عدة دول اتخذت قرارات بمنع الرحلات خصوصاً من جنوب إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصد المتحور أول مرة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_methode_times_prod_web_bin_6a0eb8ba-dcae-11eb-ab4e-c25eb6444929

وزير الصحة البريطاني: لقاحات كورونا ناجعة ضد أوميكرون

GNKOUKGTXL

مع هجمة أوميكرون.. هذه نصيحة الصحة العالمية لغير المطعم

a1ee6121-aff0-4d76-8c56-f2ef5b6cc2eb

مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون

السعودية 2

الصحة السعودية : رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون

61a718c142360456704f688e

مستشار مصري : أوميكرون سيصل إلى مصر بنسبة 100%

61a7056742360456704f687c

بيانات رسمية تشير إلى تراجع الوفيات بكورونا في أسبوع عالميا

أخبار متعلقة
التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-في-اليابان-أرشيفية-780x470

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ش

شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون

ببببببب

اجتماع دولي طارئ اليوم حول المتحور الجديد أوميكرون

50834-1 (1)

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور أوميكرون قد يتعرض لأعراض صعبة جدا