الصحة العالمية: حظر السفر لن يوقف انتشار متحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - بعدما أثار "أوميكرون" حالة فزع في العالم أجمع، أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، داعية الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين ومن صحتهم ضعيفة بإرجاء السفر.

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وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر، إنه حتى 28 نوفمبر "وضعت 56 دولة إجراءات تتعلق بالسفر تهدف لتأخير دخول المتحور الجديد إليها"، وفق فرانس برس.



عبء ثقيل

غير أن المنظمة رأت أن "حظر السفر العام لن يمنع تفشي المتحور على مستوى العالم، ويضع عبئاً ثقيلاً على سير الحياة وسبل العيش".



كما أضافت أن مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثر سلباً على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".



60 عاماً وأكثر

وفي توصياتها الموجهة إلى السكان بشكل عام دعت "الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، ولا سيما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري) بتأجيل السفر".



يذكر أن عدة دول اتخذت قرارات بمنع الرحلات خصوصاً من جنوب إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصد المتحور أول مرة.

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