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الأربعاء، 15-09-2021 08:17 ص

الصحة العالمية: دلتا ليس المتغير الأخير لكورونا

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الوكيل الإخباري - إن العالم لا يمضي قدمًا إلى الأمام فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، حيث إن القضاء على الجائحة يتعلق بالكثير من العوامل، في حين أن معظم الأحاديث تدور حول التخطيط لمجابهة الزيادة في أعداد المصابين التي ستحدث.

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وفي مقطع فيديو تم إرفاقه في تغريدة بحساب منظمة الصحة العالمية على "تويتر"، تحدثت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، وقالت بصراحة إن الزيادة في أعداد المصابين بالعدوى حدثت في البرازيل والهند، وتحدث حاليًا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم.


متغيرات قيد الانتشار
دكتور ماريا أكدت أن "متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار،" مشيرة إلى أن تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة فيروس كورونا.


وأوجزت التغريدة الخطوات الواجب اتخاذها فيما يلي:


- زيادة جهود الحقن باللقاحات حول العالم
- تحسين أنظمة المراقبة
- استخدام الاختبارات والتحاليل بكفاءة
- التعامل مع التجمعات البشرية والمناسبات الاجتماعية بشكل مناسب
- إصلاح نظم التهوية في المباني العامة والخاصة
- التواصل باستمرار بين الجهات المعنية حول العالم


وشرحت دكتور ماريا قائلة إن الجهود لا يجب أن تقتصر فقط على تحسين نظم المراقبة والتتبع والتدافع للتحضير لحملات التطعيم، بل إنه ينبغي أيضًا أن تشمل الإجراءات إتاحة اختبارات وتحاليل الكشف عن الفيروس على نطاق واسع وبكفاءة حتى يتم تحديد مواقع انتشار الفيروس وأن يتم التأكد من حسن التعامل والإعداد والتجهيز بشكل مناسب لاستيعاب أي تجمعات بشرية أو مناسبات مزدحمة أو على الأقل أن يتم إجراؤها.

 

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