الصحة العالمية ستتخذ قرارا بشأن استخدام لقاح أسترازينيكا



الوكيل الاخباري -

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه في الأيام القليلة المقبلة، تتوقع المنظمة اتخاذ قرار بشأن إدراج لقاح اكسفورد-أسترا زينيكا واستخدامه كلقاح ضد كوفيد-19 في حالات الطوارئ، في الموقعين اللذين يتم انتاجه فيهما وهما الهند وجمهورية كوريا الجنوبية، واللتين ستنتجانه من أجل ائتلاف كوفاكس.وأضاف غيبريسوس، في إحاطته نصف الإسبوعية حول آخر مستجدات كوفيد-19 بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه في غضون ذلك، سيواصل كوفاكس (وهي مبادرة عالمية تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل الوصول العادل والمنصف للقاحات كوفيد-19) التحضير لتوزيع اللقاحات في الربع الأول لهذا العام، ولإضافة المزيد من اللقاحات لمحفظة اللقاحات الخاصة به.