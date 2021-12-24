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الجمعة، 24-12-2021 09:06 م

الصحة العالمية: سرعة انتشار"أوميكرون" تفوق "دلتا"

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تم تسجيلها حتى الآن في 110 دول، وأكدت أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكنها قد تكون أقل حدة.

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وذكر بيان لمنظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني، أن المعطيات تشير إلى أن "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من سلالة "دلتا"، وقد يكون أقل حدة، وأضافت أنه لا يُعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.


واوضح انه لا تزال هناك شكوك بخصوص "أوميكرون"، وثمة الكثير من الأبحاث الجارية بشأنه حالياً لتقييم مدى سرعة انتقاله وشدته، وخطر تكرار الإصابة بالمرض.

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