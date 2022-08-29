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الإثنين، 29-08-2022 10:24 ص

الصحة العالمية.. طفرات جديدة من فيروس كورونا ستظهر قريبا

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الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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ودعت منظمة الصحة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، والاستعداد لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة.

 

ورأت أن "عدد الإصابات الجديدة قد يتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة".


وكشفت أحدث بيانات أصدرتها منظمة الصحة تخطي إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 597 مليوناً، وعدد الوفيات اقتربت من 6.5 مليون، بينما بلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة في العالم 12.4 مليار.

 

وأوضحت أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا منذ مطلع 2022 تجاوز المليون، ما يشكّل مؤشراً واضحاً على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان.


وقالت: "المرض ما زال حتى اليوم يتسبب بعشرات الوفيات اليومية، حتى في البلدان التي بلغت مستويات مرتفعة من التغطية اللقاحية بالجرعات الإضافية".

 

بينما أوضحت آخر البيانات المتوفرة لدى منظمة الصحة أن 99% من تحاليل التسلسل الوراثي للفيروس قد أجريت على متحوّر "أوميكرون" الذي لا تزال طفرته BA.5 هي السائدة على الصعيد العالمي بنسبة 74%، بعد أن كانت منتشرة بنسبة 71% في الأسبوع السابق.

 

ومؤخرا، جدد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة تحذيراته بأن نهاية جائحة كورونا ما زالت بعيدة، وأن الموجات الأخيرة دلّت على قدرة الفيروس في مواصلة الانتشار على نطاق واسع رغم اتساع دائرة التغطية اللقاحية وارتفاع نسبة المناعة الجماعية الناجمة عن التعافي من المرض.

 

العين الإخبارية 

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