الصحة العالمية: عدم الوصول العادل للقاحات كورونا هو فشل أخلاقي واقتصادي

الوكيل الاخباري -

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن دراستين جديدتين تظهران، إن عدم الوصول العادل للقاحات كوفيد-19 لن يكون مجرد فشل أخلاقي كما أشارت المنظمة إلى ذلك قبل أسبوع، بل سيكون فشلًا اقتصاديًا كذلك.جاء ذلك، في كلمة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة حول آخر مستجدات كوفيد-19،عبر تقنية الاتصال المرئي، مساء اليوم الاثنين.وقال غيبريسوس إن "جائحة كورونا، تذكرنا جميعًا بأن الصحة والاقتصاد مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مشيرا إلى أن تقريرا جديدا صادر عن منظمة العمل الدولية، أظهر أن 8ر8 بالمئة من ساعات العمل العالمية ضاعت العام الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض دخل العمالة العالمي بما يعادل 3.7 تريليون دولار .ويتوقع التقرير أن تتعافى معظم البلدان في النصف الثاني من عام 2021؛ اعتمادًا على بدء التطعيم. ويوصي التقرير بالدعم الدولي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لدعم عملية إعطاء اللقاحات، وتعزيز التعافي الاقتصادي والتوظيف.ولفت غيبريسوس إلى دراسة ثانية أُجريت بتكليف من مؤسسة أبحاث غرفة التجارة الدولية، وقال إن الدراسة تقدّم حجة اقتصادية قوية لعدالة اللقاحات، حيث توصّلت إلى أن قومية اللقاح يُمكن أن تكلّف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار، وأن نصف ذلك 4.5 تريليون دولار ستتكبده أغنى الاقتصادات العالمية.