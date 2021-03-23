الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 12:23 ص

الصحة العالمية: قومية اللقاح تصبح أكثر بشاعة كل يوم

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  الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية، من تزايد الفجوة بين عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي يتم إعطاؤها في البلدان الغنية، وعدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها من خلال مرفق كوفاكس للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وأصبحت أكثر بشاعة كل يوم.
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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته المنظمة، مساء الاثنين، إن البلدان التي تقوم الآن بتلقيح الأشخاص الأصغر سنًا والأصحاء المعرضين لخطر منخفض للإصابة بمرض كوفيد-19 تقوم بذلك على حساب حياة العاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في بلدان أخرى.

 




 

 


 

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