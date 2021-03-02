الصحة العالمية: كورونا لن ينتهي قبل نهاية العام

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، ان العالم لن يتخلص من وباء كورونا قبل نهاية العام الحالي، بحسب نيويورك تايمز.

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ونقلت الصحيفة عن مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين، إنه سيظل من الممكن خفض عدد الاصابات والوفيات، لكن الوباء لا يزال فتاكاً، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية.



وأضاف راين انه سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام، ولكنني أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه، إذا كنا أذكياء، هو ارتفاع حالات الاصابات والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء.



وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى بالفيروس منخفضة وعلى المساعدة في منع ظهور النسخ المتحورة وتقليل عدد المصابين.

واوضح أن تطعيم العاملين في القطاع الصحي بالدرجة الأولى والأكثر ضعفا سيسمح بإزالة الخوف والمأساة من الوباء.

--(بترا)

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