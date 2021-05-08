الصحة العالمية: كورونا يمتلك 'طاقة حركية هائلة' في بعض البلدان

الوكيل الإخباري - قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن العدد الهائل من حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوع جزئيًا فقط بظهور متحورات الفيروس، محذراً البلدان من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.

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وأضاف مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، أن الفيروس يمتلك "طاقة حركية هائلة" في بعض البلدان، وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون.



واستطرد قائلا: "إن الزيادة مدفوعة بالسلوك البشري وظهور متحورات والعديد من العوامل الأخرى. نتوقع أن يتباطأ الفيروس ونعمل على الإسراع بذلك".



كما حث رايان بعض القادة على الاعتراف "بالواقع الوحشي" للوضع، قائلاً "بعضكم ليس في موقع جيد. أنتم بحاجة لحماية نظامكم الصحي. أنتم بحاجة إلى ترتيب إمدادات الأكسجين الخاصة بكم".



كذلك ذكر رايان أنه بينما قد تساعد متحورات الفيروس الجديدة في انتشار كوفيد-19، فإن القوة الدافعة هي "اقتراب الناس من بعضهم البعض، وأن الحشود والاختلاط دون وقاية أو غسل اليدين لا يزال خطرا، رغم انطلاق برامج التطعيم".

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