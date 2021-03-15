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الإثنين، 15-03-2021 06:42 م

حملات التطعيم مستمرة

الصحة العالمية : لا أدلة على أضرار لدى متلقي أسترازينيكا

منظ
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن هيئتها الاستشارية تمحّص التقارير المتعلقة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، وأكدت أنه لا توجد أدلة على خلقه أي مشاكل صحية لدى متلقيه.

وفي تصريحات لـ"رويترز" اليوم الاثنين قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة: "بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، ستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس".

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وأضاف: "حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن تلقي اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس".


من جهتها توقعت المتحدث باسم المنظمة مارغريت هاريس في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن تستغرق عملية فحص التقارير أسبوعا كاملا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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