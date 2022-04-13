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الصحة العالمية : لا يجب خفض مستوى الحذر حيال كورونا

الأربعاء، 13-04-2022 10:06 م

الصحة العالمية : لا يجب خفض مستوى الحذر حيال كورونا

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الاخباري - قررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية “بالإجماع”، أن الوقت لم يحن لخفض مستوى الحذر حيال فيروس كوفيد-19، وأن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية وطنية.

وبحسب موقع قناة “يورو نيوز”، قال رئيس اللجنة ديدييه هوسان، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “الوضع لم ينته بعد فيما يتعلق بجائحة كوفيد”، وأن الجائحة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى إنذار يمكن أن يصدر عن منظمة الصحة العالمية. 

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