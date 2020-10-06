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الثلاثاء، 06-10-2020 03:04 م

الصحة العالمية: لا يمكننا الوقوف وانتظار ظهور لقاح ضد الفيروس التاجي!

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الوكيل الاخباري – دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى عدم انتظار ظهور لقاح ضد الفيروس التاجي، ويجب إنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا.

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وشدد مدير منظمة الصحة العالمية خلال مشاركته برسالة فيديو في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادئ التابعة لمنطمة الصحة الدولية، على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم انتظار أن تجهز اللقاحات.


وقال غيبريسوس في رسالته المصورة: "نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا ، وأن تحصل جميع دول المنطقة على إمكانية الوصول إليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا. كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أماما المزيد من الاختبارات".


وشدد المديرالعام لمنظمة الصحة العالمية على أن النقطتين الرئيسيتين في الانتصار على الوباء تتمثلان في "الوحدة والتضامن"، مشيرا إلى أنه "حين نعمل لأجل مصالحنا الشخصية، نعطي إمكانية الانتشار للفيروس، وحين نعمل معا يمكننا أن نوقف العدوى".


وأعرب غيبريسوس عن ثقته في أن "هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير"، داعيا إلى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة، ولافتا إلى "أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية".


وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن "الفيروس منذ عام كان مجهولا تماما بالنسبة لنا. لقد زرت العديد من الدول في الجزء الغربي من المحيط الهادئ ولم أستطع  تخيل أن يحصل مثل هذا الوضع. لقد تغير العالم كثيرا، لأن وباء الفيروس التاجي أثر على أنظمتنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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