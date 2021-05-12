الصحة العالمية: متحورة كورونا المكتشفة في الهند موجودة في 44 بلداً

الوكيل الاخباري - أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، احدى منظمات الأمم المتحدة ومقرها نيويورك اليوم الأربعاء، أنّ متحوّرة الفيروس الخطير المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند رصدت في 44 بلداً في جميع أنحاء العالم، بحسب نيويورك تايمز.

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وقالت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة، إنّ المتحوّرة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتُشِفت في تشرين الأوّل في الهند، رصدت في بيانات تسلسلٍ جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلداً في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الست".

وتمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.



--(بترا)