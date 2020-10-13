الصحة العالمية: معارك قرة باغ رفعت إصابات كورونا في أرمينيا وأذربيجان

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المعارك بين القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قرة باغ والجيش الأذربيجاني في الأسابيع الأخيرة، أسهمت بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في تلك المناطق، بسبب نقص الرعاية الصحية وسهولة انتشار المرض.

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ونقلت المنظمة عبر موقعها الالكتروني عن المتحدث باسمها طارق جسار فيتش في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن (كوفيد-19) لا يعرف الحدود وخطوط الجبهة ويستغلّ اي تراخ أو غياب اليقظة للانتشار. وأضاف، إن تعبئة القوات وانتقال السكان، كل ذلك يساعد في توطُّن الفيروس الذي سجّل ارتفاعاً حاداً في أرمينيا وأذربيجان، حيث تضاعف عدد الإصابات الجديدة المسجّلة في أسبوعين، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 80 بالمئة في أذربيجان خلال الأسبوع الأخير.



