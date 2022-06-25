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السبت، 25-06-2022 10:59 ص

الصحة العالمية: معدلات المرض والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 تواصل انخفاضها

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الوكيل الإخباري - ذكرت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابة بفيروس كورونا انخفض بنسبة 4 ٪ خلال الأسبوع الماضي، وانخفض معدل الوفيات بنسبة 16 ٪.

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وفي التفاصيل، أفادت النشرة الطبية بانخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في الفترة من 13 يونيو إلى 19 يونيو في جميع المناطق باستثناء أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا، حيث ارتفع بنسبة 6 ٪ و45 ٪ و46 ٪ على التوالي.


وسجل أكبر انخفاض في حالات الإصابة بالمرض في منطقة غرب المحيط الهادئ، بنسبة 16 في المائة وفي أفريقيا، بنسبة 21 في المائة.


وتم في غضون أسبوع واحد فقط اكتشاف أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم.


وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أو لم يتغير في جميع المناطق، فيما انخفض معدل الوفيات أكثر في أفريقيا بنسبة 24٪، وفي أوروبا بنسبة 26٪.


وفي المجموع، تم تسجيل ما يقرب من 7.6 ألف حالة وفاة ناجمة عن "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع.


وخلال فترة الوباء بأكملها، تم اكتشاف أكثر من 541 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل أكثر من 6.3 مليون حالة وفاة من تبعات المرض على مستوى العالم.

 

روسيا 

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