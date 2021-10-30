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السبت، 30-10-2021 07:02 ص

الصحة العالمية: من المؤكد أن فيروسا جديدا سيظهر ونحن لن نستطيع احتواءه

مدير الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنه من المؤكد من ناحية البيولوجيا ظهور فيروس جديد في المستقبل، لن تكون البشرية قادرة على احتوائه.

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وقال غيبرييسوس خلال اجتماع مع وزراء المالية والصحة للدول الأعضاء في مجموعة "العشرين" في روما، يوم الجمعة: "إنني على قناعة بأنه عندما جرى التخطيط لهذا الاجتماع، كنا نأمل جميعا بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد. وبسبب المتحور "دلتا" عادت الإصابات والوفيات للارتفاع عالميا، بما في ذلك في الكثير من بلدانكم".


وأشار إلى أنه "على الرغم من أن اللقاحات تنقذ أرواحا، هي لا توقف انتقال الفيروس، ولذلك على كل دولة أن تواصل استخدام كل الأدوات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجراءات الاجتماعية مع الاختبارات والعلاج واللقاحات".


ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها نشروا الجمعة خطة استراتيجية وميزانية جديدة، تتطلب 23.4 مليار دولار لضمان وصول الاختبارات والعلاج واللقاحات إلى من يحتاجون إليها.


وقال إن 36% من سكان العالم مطعمون في الوقت الحالي بشكل كامل، لكن في إفريقيا تبلغ هذه النسبة 6% فقط، مضيفا أن تحقيق الهدف المحدد، وهو تطعيم 40% من سكان العالم مع نهاية 2021، يتطلب 550 مليون جرعة إضافية من اللقاحات، وهذا الحجم يمكن إنتاجه خلال 10 أيام.


وأضاف أن نصف هذه الكمية من الجرعات موجودة وغير مستخدمة في دول "العشرين"، في الوقت الذي من الممكن فيه إعطاؤها للسكان فورا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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