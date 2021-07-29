الصحة العالمية: نرى الموجة الرابعة من وباء كورونا في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا أثارت ارتفاع عدد الإصابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا لموجة رابعة من الوباء.

اضافة اعلان



وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة، أحمد المنظري، إن معظم المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات غير مطعمين، ونحن نرى الآن الموجة الرابعة من كوفيد-19 في المنطقة.



وأشار إلى أن "دلتا" تم رصدها في 15 دولة من 22 تدخل ضمن منطقة اختصاص المكتب، وأنها تتسبب بارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المنطقة.

وحسب الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات في المنطقة ارتفع في الشهر الأخير بنسبة 55% مقارنة بالشهر السابق، وعدد الوفيات ارتفع بنسبة 15%.



وقالت، إن النسخة "دلتا" تتحول إلى النسخة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: روسيا اليوم