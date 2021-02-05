الصحة العالمية: نستطيع هزيمة كورونا بهذه الطريقة

الوكيل الاخباري -

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الانخفاض بعدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وكذلك عدد الوفيات عالميا، يُرينا أنه إذا قمنا بتطبيق تدابير وإجراءات الصحة العامة البسيطة للوقاية من الفيروس، إلى جانب عملية التلقيح الجارية حاليا، فإننا نستطيع هزيمة الفيروس.وأوضح غيبريسوس، في إحاطته نصف الأسبوعية حول آخر مستجدات كوفد-19، بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنيات الاتصال عن بُعد أن عدد اللقاحات التي تم تصنيعها عالميا تجاوز عدد الإصابات المّبلّغ عنها بكوفيد-19.