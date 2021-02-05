الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: نستطيع هزيمة كورونا بهذه الطريقة

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الجمعة، 05-02-2021 09:45 م

الصحة العالمية: نستطيع هزيمة كورونا بهذه الطريقة

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الانخفاض بعدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وكذلك عدد الوفيات عالميا، يُرينا أنه إذا قمنا بتطبيق تدابير وإجراءات الصحة العامة البسيطة للوقاية من الفيروس، إلى جانب عملية التلقيح الجارية حاليا، فإننا نستطيع هزيمة الفيروس.
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وأوضح غيبريسوس، في إحاطته نصف الأسبوعية حول آخر مستجدات كوفد-19، بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنيات الاتصال عن بُعد أن عدد اللقاحات التي تم تصنيعها عالميا تجاوز عدد الإصابات المّبلّغ عنها بكوفيد-19.

 




 

 


 

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