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الأربعاء، 09-12-2020 12:39 ص

الصحة العالمية : نشكك في الاعداد الحقيقية لاصابات كورونا في مصر

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الوكيل الاخباري - اعتبر ريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، "لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد".

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وفي تصريح له بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، قال برينان: "عدد من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وعلى سبيل المثال فالحكومة المصرية قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات PCR".


وأضاف: "العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، وبالتالي ففي هذه السياقات نرى أن هذه الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، ولكن لكي نفهم أكثر نبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة... الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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