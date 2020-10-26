الصحة العالمية : نواجه لحظة حاسمة في مواجهة كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم امس الأحد، أنه تم السبت تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، لليوم الثالث على التوالي.

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ووفق الاحصاءات العالمية التي أعدّتها منظمة الصحة، فقد تم تسجيل 465,319 إصابة السبت، مقابل 449,720 الجمعة و437,247 الخميس. إلا أن هذا العدد لا يعكس وحده فكرة دقيقة عن وضع الوباء ما دام يتأثر بتكثيف الفحوص في بعض الدول.

وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه "لحظة حاسمة" في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.

المصدر - الوطن



