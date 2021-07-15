الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تكشف سبب وقوع حادث المفرق أمس

إلغاء تصاريح التنقل خلال الحظر الجزئي لغير المطعمين اليوم

الخصاونة يستضيف الخميس نواب محافظة العاصمة

أسعار الذهب الخميس 15/7/2021

العضايلة يؤكد الحرص على التعاون بما يخدم الأردن ومصر

الغذاء والدواء: خطة رقابية لعيد الأضحى وجولات تفتيشية على مدار الساعة

وفيات الخميس 15/7/2021

غزة: السيطرة على حريق بقسم الكورونا في المستشفى الأوروبي

مراكز تطعيم من تجاوز الـ30 عاما - رابط

172443 طالبا وطالبة يؤدون آخر امتحانات التوجيهي اليوم

الخميس، 15-07-2021 08:47 ص

الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

لقاح كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن وباء فيروس كورونا أحبط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، وحذرتا من "عواقب كارثية".

اضافة اعلان


وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما، إن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن الخطط لحملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ 3.7 مليون مما كان في عام 2019.


وأعربت المنظمات عن قلقهما من أن 17 مليونا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام.


وأشارتا إلى أن التأخر في التلقيح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.


وحذرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات للرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن، مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مصر تسجل أقل من 100 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 5 أكتوبر

60ef80a54c59b727171259ad

تونس تسجل 194 وفاة جديدة بكورونا

w

هولندا تعيد التوجيه بالعمل من المنزل

d

تايلاند تستعد لتقييد صادرات لقاح كورونا

كورونا

بريطانيا تسجل اكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

w

فرنسا.. مظاهرات مناهضة للتلقيح الإجباري ضد كورونا

أخبار متعلقة
كبار ٢

منظمة الصحة العالمية: كبار السن سيحتاجون لجرعات سنوية من اللقاح

كورونا

تونس: 88 وفاة و3951 إصابة بفيروس كورونا

1

كندا: تطعيم 76 بالمئة من سكان أونتاريو بلقاح كورونا

w

تونس.. رصد 6 إصابات بالسلالة الهندية لكورونا

كورونا

بريطانيا: تسجيل 19 وفيات و9055 إصابة بفيروس كورونا

w

قطر: 95 إصابة جديدة بكورونا