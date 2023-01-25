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الأربعاء، 25-01-2023 03:34 م

الصحة العالمية: وفاة 170 ألف شخص بالعالم بسبب كورونا آخر 8 أسابيع

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الوكيل الإخباري - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد قد ازداد منذ بداية ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات المُبلَغ عنها في آخر 8 أسابيع وصل لنحو 170 ألف حالة وفاة، لكن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

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وقال مدير عام المنظمة الدولية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف، إنه بعد مرور 3 سنوات على إعلان حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا، فإن لجنة الطوارئ الصحية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع للنظر فيما إذا كان فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.


وأعرب تادروس عن قلقه المستمر بشأن الوضع في بلدان عديدة، خاصة مع زيادة عدد الوفيات، مشددًا على أن الفيروس لا يزال يثير دهشة المختصين، وسيستمر في قتل الأشخاص إذا لم يتم توفير كافة العلاجات المطلوبة.

 

اليوم السابع 

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