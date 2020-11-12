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الخميس، 12-11-2020 02:05 م

أوروبا تكافح الوباء دون تغيير

الصحة العالمية: يجب البقاء في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

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تيدروس أدهانوم


الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن فيروس كورونا "لم يسأم منا بعد"، داعيا إلى توخي الحذر حيال هذا الوباء.

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وأشار غيبريسوس في منتدى السلام في باريس إلى أن عامة الناس يمكن أن تكون سئمت من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.


وبهذا الشأن قال المدير العام للمنظمة: "قد نكون سئمنا من كوفيد-19، لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس، ولكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغيّر كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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