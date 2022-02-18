الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن أن هناك 6 دول أفريقية ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا .

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جاءت تصريحات تيدروس في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، خاص بإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية، وفق ما أوردت وكالة سبوتنيك .



وأكد تيدروس، أن هناك 6 دول افريقية هي مصر وتونس وكينيا وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج اللقاحات.



من جهته، رحب رئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة كورونا، وإنتاج اللقاحات، فضلا عن دعمه بالإنتاج في الـ 6 دول الافريقية.

بترا