الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

التعليم العالي : نحو 10 آلاف طالب قدموا للقبول الموحد حتى الخميس

صافرات الإنذار تدوي شمال أراضي العام 1948

الجمعة، 18-02-2022 01:50 م

الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن أن هناك 6 دول أفريقية ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا .

اضافة اعلان


جاءت تصريحات تيدروس في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، خاص بإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية، وفق ما أوردت وكالة سبوتنيك .


وأكد تيدروس، أن هناك 6 دول افريقية هي مصر وتونس وكينيا وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج اللقاحات.


من جهته، رحب رئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة كورونا، وإنتاج اللقاحات، فضلا عن دعمه بالإنتاج في الـ 6 دول الافريقية.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا كورونا

روسيا.. أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا السعودية

السعودية ترصد انخفاضا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا

كورونا

إيطاليا: المعهد العالي للصحة يؤكد تراجع وباء كورونا

صداع

3 علامات تكشف هل الصداع ناتج عن أوميكرون

سعو

السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب كورونا

417547

قطر: وفاتان و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
منظمة الصحة 2

الصحة العالمية: اكتشاف متحور فرعي من أوميكرون في 57 دولة

main_image61f98ed92c970

الصحة العالمية تحسم الجدل حول قوة "أوميكرون الخفي"

الكويت 2

الصحة الكويتية: تطعيم الأطفال يعزز المناعة المجتمعية

127-102510-sahel-saharan-corona-vaccine-morocco_700x400

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

كورونا ٢

زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع

اوميكرون

تخيّل.. أوميكرون قد يهزم دلتا بحالة واحدة!