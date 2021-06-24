الصحة العالمية: 83 مليون جرعة من لقاحات كورونا أُعطيت في شرق المتوسط

الوكيل الإخباري - قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إنه وحتى 20 من شهر حزيران الجاري، أُعطيت 83 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط، ما يمثل 11 جرعة لكل 100 من سكان الإقليم.

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وأضاف المنظري، في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده المكتب الإقليمي، اليوم الخميس، أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم في عدد قليل من بلدان الإقليم، إلاّ أن هناك 8 من أصل 22 بلداً طعَّمت أقل من 1 بالمئة من سكانها.



وأوضح، أن الإقليم لا يزال بحاجة إلى أكثر من 400 مليون جرعة لتطعيم الفئات ذات الأولوية والتي تشكّل 40 بالمئة من سكانه في نهاية هذا العام، مشيرا إلى أنه في حال شاركت البلدان الجرعات الفائضة من اللقاح على الفور مع مرفق كوفاكس، وإذا أعطت الشركات المصنّعة الأولوية لطلبات المرفق، فسنكون في وضع يمكّننا على نحو أفضل من تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية الرامية لتطعيم 10 بالمئة على الأقل من سكان كل بلد بحلول شهر أيلول المقبل، و40 بالمئة منهم على الأقل بحلول نهاية العام.



وأشار المنظري، إلى أن المنظمة تواصل تقديم الدعم لتعزيز إنتاج اللقاحات في الإقليم من أجل التغلب على انخفاض معدلات التطعيم، مُرحّبا بالتقدّم المحرز، و باتفاقيات نقل التكنولوجيا التي أبرمتها شركات إنتاج اللقاحات في مصر، وجمهورية إيران الإسلامية، وباكستان والإمارات العربية المتحدة، متوقّعا مشاريع محتملة في لبنان والمغرب وتونس.



و بشأن الوضع الوبائي بالإقليم، قال المنظري، إنه تم الإبلاغ عن حوالي 8ر10 ملايين حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، وعن وقوع 5ر213 ألف حالة وفاة بهذا المرض، فيما يشهد عدد حالات الإصابة تراجعًا للأسبوع العاشر على التوالي، مع استقرار أو تراجع طفيف في عدد الوفيات.



وفيما يتعلق بالتحوّرات الجديدة للفيروس، لفت المنظري إلى أن المنظمة تراقب تحورات الفيروس المثيرة للقلق التي تنتشر في أنحاء الإقليم، إضافة إلى مدى فعالية اللقاحات على التحوّرات الجديدة، لافتا الى أن اللقاحات لا تزال تُثبت فعاليتها مع جميع التحورات الجديدة.

بترا