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السبت، 18-12-2021 03:24 م

الصحة العالمية : 89 دولة سجلت اصابات باوميكرون للآن

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الوكيل الإخباري-قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.

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وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".

 

ووفقا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.


وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.


بالإضافة إلى ذلك، تنتشر السلالة الجديدة بسرعة في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من المناعة السكانية، ولا تزال غامضة ومجهولة الأسباب الدقيقة لذلك.


في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، إن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، يثير القلق.
وأسمت المنظمة على السلالة الجديدة - B.1.1.529 - بالحرف اليوناني أوميكرون.

 

روسيا اليوم

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