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الأحد، 21-02-2021 03:44 م

123 حالة حرجة

الصحة العراقية: الإصابات الجديدة بكورونا تنذر بالخطر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تنذر بالخطر، فيما أشار إلى وجود حالات حرجة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس.

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 وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد: "منذ بداية تفشي السلالة الجديدة في العراق، ازدادت نسبة المرضى الراقدين من 700 مريض الى 1596 مريضا، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة".


وأضاف، أن "تلك النسب والمعدلات للإصابات تنذر بالخطر، خاصة وأن يوم غد، وفي الساعة الخامسة صباحا، سيرفع حظر التجوال الجزئي".
وأعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، أمس السبت، أن أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا ستصل البلاد نهاية الشهر الحالي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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