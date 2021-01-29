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الجمعة، 29-01-2021 02:28 م

الموجة الثانية للفيروس ثبت أنها أقسى من الموجة الأولى

الصحة العراقية تحذر من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، من عودة الارتفاع في الإصابات والوفيات بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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وذكرت الوزارة في تقرير صحي، انها قد تلجأ لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية للحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين من الآثار الكارثية للموجة القادمة.

 

ودعت المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتوقف عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة.


وأضافت، أن الموجة الثانية للفيروس ثبت أنها أقسى وأشد فتكًا من الموجة الأولى بسبب ظهور السلالات الخطرة ومنها السلالة البريطانية والجنوب إفريقية.

 

المصدر : بترا 

 

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