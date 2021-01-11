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الإثنين، 11-01-2021 09:36 ص

الصحة العراقية: حصة البلاد من لقاح فايزر تصل خلال الشهرين المقبلين

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الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، يوم أمس الأحد، أن حصة العراق من لقاح شركة "فايزر" الخاص بفيروس كورونا ستصل خلال الشهرين المقبلين.

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ولفت البدر خلال مقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه "ستكون هناك التزامات مع شركة "فايزر" وغيرها"، مؤكداً أنه "ما زالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية".


كما شدد البدر على أنه "في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20% أي 8 ملايين جرعة"، موضحاً أن "الاتفاق الأولي مع "فايزر" هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة".


وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي أكد، في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا.


وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد".


وأضاف أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".


 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

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