الصحة العراقية: دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من فيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من فيروس كورونا، فيما أشارت إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم السبت، إن "الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا العراق سابقا"، موضحا أن "الموجة الجديدة تتطلب مواجهتها بالتركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلاً عن التطعيم".

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وأشار إلى أن "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التطعيم في بغداد والمحافظات".



ولفت البدر إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وأكد على استمرار مؤسسات الوزارة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلا عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.

المصدر: روسيا اليوم