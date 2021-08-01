الصحة العراقية: كورونا تهدد النظام الصحي في البلاد

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العراقية عن امتلاء مناطق عديدة بحالات مصابي كورونا الحرجة في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن "الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد".

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "نظام الرعاية الصحية يعاني، وهناك ضرورة لإتمام المستشفيات المتلكئة".



وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي فايزر، واسترازينيكا، وسينوفارم، وجميعها آمنة ومرخصة"، لافتا إلى أن "فعالية اللقاحات تصل لـ90%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك".



وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الجاري ستصل وجبة ضخمة من لقاح سيونوفارم"، مبينا أن "يوم غد الأحد ستصل وجبة جديدة من لقاح فايزر أيضا".



وتابع، أن "الحكومة العراقية شرعت بتنفيذ خطة موسعة لمضاعفة وصول اللقاحات إلى العراق لعشرة أضعاف ما كانت عليه، وأن من يصاب مرة أخرى بعد تلقيه اللقاح ستكون إصابته بسيطة ولن يحتاج الدخول للمستشفى".



وحذر البدر، من "وجود 5 آلاف حالة حرجة حاليا في المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة تخشى أن نصل إلى اليوم الذي لا نستطيع فيه استقبال حالات جديدة بسبب الاستمرار بتسجيل عدد إصابات مرتفع يوميا".

المصدر : روسيا اليوم