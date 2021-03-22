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الإثنين، 22-03-2021 07:03 م

تشمل جميع الفئات المستهدفة

الصحة الفلسطينية : التطعيم ضد كورونا على أربع مراحل

ممممك
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون على أربع مراحل، وستشمل جميع الفئات المستهدفة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

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وأضافت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إلى أن تقسيم الجمهور على هذه المراحل جاء بسبب وصول اللقاحات إلى فلسطين على دفعات من الشركات المصنعة له أو من الدول والمؤسسات الدولية المانحة.


وتابعت أن خطة التطعيم استندت إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، واللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بالمطاعيم.


وقالت إن فلسطين عملت كل ما يلزم لتوفير المطاعيم سواء كان ذلك من خلال الشراء المباشر مع الشركات حيث تم تخصيص 12 مليون دولار لشراء هذه المطاعيم منذ اليوم الأول من اعتمادها عالمياً، إضافة إلى التبرعات من مؤسسة كوفاكس العالمية، والدول المانحة، والشركاء الدوليين لتوفير هذه المطاعيم.


وأوضحت أن الأولويات التي تم إعدادها مسبقاً لتلقي هذه المطاعيم مستندة إلى الحقائق العلمية والتوصيات العالمية، كون هذه الفئات إما معرضة لإصابة أكثر من غيرهم (كالطواقم الطبية والصحية)، أو معرضة للمضاعفات الخطيرة إذا ما أصيبوا بالمرض مثل (كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة، إلخ .. ).

 

المصدر : وفا

 

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