السبت 20-03-2021
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السبت، 20-03-2021 02:07 م

من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا

الصحة الفلسطينية : انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا غدا

غغغا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظات الشمالية في فلسطين، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا في مديريات الصحة، كل في محافظته.

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وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هي: الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية، والخاصة، وكبار السن ممن يزيد أعمارهم على 75 عاما، ومرضى الكـلى، والسرطان.
ونوهت إلى أنه سيتم تباعا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى.

 

المصدر : وفا 

 

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