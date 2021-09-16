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الخميس، 16-09-2021 03:29 م

الصحة الفلسطينية تحذر من الموجة الرابعة من كورونا

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة اليوم، أن "الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة وخاصة أن الطفرة الحالية سريعة الإنتشار".

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وأكد الشخرة أن "إصابات كورونا تواصل الارتفاع في فلسطين في مؤشر خطير للحالة الوبائية، وخاصة أن هناك 193 حالة خطيرة منهم 79 حالة في العناية المكثفة".

وقال الشخرة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن "نسبة الإصابات في قطاع غزة كبير جدا حيث بلغت النسبة 30% من مجمل ما يتم فحصه في حين بلغت نسبة الإصابات في الضفة المحتلة 15.7 % رغم إعطاء اللقاحات".

وكشف أن الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة مطالبا المواطنين الفلسطينيين بالالتزام حتى لا تكون هناك اجراءات مشددة خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، حول تطورات الحالة الوبائية لكورونا: "الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد يوما بعد يوم، وعدد الحالات المدخلة لمستشفى غزة الأوروبي وصل لـ 38 حالة على أسرة العناية المركزة".


المصدر: روسيا اليوم

 

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