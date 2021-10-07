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الخميس، 07-10-2021 04:02 م

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 17، جنين 40، أريحا والأغوار 12، قلقيلية 7، نابلس 37، بيت لحم 18، سلفيت 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 6، طولكرم 9، الخليل 26، قطاع غزة 728".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 15، جنين 40، أريحا والأغوار 25، قلقيلية 22، نابلس 125، بيت لحم 17، سلفيت 24، رام الله والبيرة 87، ضواحي القدس 5، طولكرم 150، الخليل 31، قطاع غزة 1005".

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المصدر: خبر

 




 

 


 

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