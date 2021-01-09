الصحة الفلسطينية تكشف موعد وصول لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن الموعد المحدد لوصول لقاح كورونا إلى فلسطين.



وقال كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحافية ، إن الوزارة تلقت رسالة رسمية من شركة بريطانية، حيث ستعمل على توفير لقاح (كورونا) في منتصف شباط/ فبراير المقبل.



وأوضح الشخرة، أنه من الممكن أن يصل لقاح آخر عبر مؤسسة (كوفاكس)، من نوع آخر من اللقاحات، والتي ستتوفر في شهر شباط/ فبراير أيضاً.



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وأشار الشخرة إلى أن الوضع الوبائي بدأ في النزول تدريجياً، في الأراضي الفلسطينية، وهذا لسببين: الأول الإغلاقات التي تمت في بعض المناطق، وارتفاع حالات التعافي.



وأكد أن أعداد الوفيات عالية جدًا، وهو شيء خطير، موضحًا أن السبب في ذلك، يعود إلى أن "الحالات الموجودة في البيوت تتأخر في القدوم إلى المستشفيات"، وفق تعبيره .

المصدر : دنيا الوطن

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